- Pensionarii au reclamat ca frizerii refuza sa-i barbiereasca in Salaj iar sindicatul varstnicilor din județ a verificat situația semnalata care s-a confirmat. Lucratorii din saloane susțin ca ar avea interdicție de la Ministerul Sanatații, dar instituția neaga emiterea unui asemenea ordin.Frizerii refuza…

- Aproximativ 73 de kilometri de drumuri judetene din Cluj si Salaj vor fi reabilitate si transformate in drumuri nationale, a anuntat sambata, 15 februarie, la Zalau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

- Marele om politic Iuliu Maniu va fi comemorat duminica, 9 februarie, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” din Blaj, la implinirea a 67 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. La finalul Sfintei Liturghii va fi oficiata Slujba Parastasului pentru marele om politic roman, care s-a stins…

- RESITA – Asta este concluzia in urma unei analize intocmite de DSP CS, potrivit careia, in 2019, s-a constatat o crestere de 97,42 la suta a tulburarilor mintale fata de 2012. Informatia pare, oarecum, socanta, desi de cativa ani buni se tot vehiculeaza ideea ca traim intr-o societate bolnava, principalul…

- RESITA – Asta reiese din materialul prezentat de Casa Judeteana de Pensii, la sedinta Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice. La prima sedinta din acest an a CCDCPPV CS s-a discutat despre situatia solutionarii cererilor de pensionare sau alte drepturi, precum…

- Cinci procurori și-au depus candidaturile pentru a obține postul de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia sunt programați la interviuri pentru data e 16 ianuarie. Lista procurorilor care candideaza pentru functia deprocuror-sef al DNA este:Mariana Alexandru - Admis la interviu 16.01.2020…

- Bihorenii au contabilizat a doua etapa fara gol marcat, deși echipa și-a creat stituații de a marca, beneficiind inclusiv o „indirecta” de la 6 metri din care Paraschiv a șutat in zid! Soarta jocului s-a decis in minutul 60 cand tanarul portar Raileanu (17 ani), titularizat in locul lui Filip…

- *** Societate Comerciala angajeaza VANZATOR COMERCIAL BENZINARIE. Relatii la telefon 0740 052572. *** SC INSTAL ROS SRL (firma de salubrizare) ANGAJEAZA DIRECTOR TEHNIC. CV-urile se pot depune la punctul de lucru al operatorului din Zalau sau pot fi trimise prin e-mail: [email protected] Informatii…