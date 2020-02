Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian bode, a declarat ca tunelul va fi facut pe traseul din Salaj al Autostrazii Transilvania, iar realizarea lui urmand a fi scoasa la licitatie cel mai probabil in luna mai.Potrivit precizarilor facute de ministrul Transporturilor, indicatorii tehnico-economici privind…

- Cel mai lung tunel din Romania, cu o lungime de aproape trei kilometri, ce urmeaza a fi facut pe traseul din Salaj al Autostrazii Transilvania, are o valoare estimata de peste un miliard de lei, realizarea lui...

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, critica faptul ca Autostrada Targu Mures-Iasi (A8), denumita si Autostrada Unirii, nu a fost inclusa in lista proiectelor care ar urma sa beneficieze de finantare europeana in viitorul buget UE. Urtoi, care este…

- Vești bune aduse de Catalin Drula, deputat USR de Timiș. Parlamentarul susține ca exista mari șanse ca licitația pentru proiectarea și execuția noului racord la autostrada A1, prin Sanandrei, sa fie lansata in luna februarie a acestui an. „Am primit astazi promisiunea de la ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor: Loturile 3 și 4 ale Autostrazii Transilvania ar putea fi finalizate in acest an Loturile 3 și 4 ale Autostrazii Transilvania ar putea fi finalizate in acest an, a adeclarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Bode a declarat, vineri, la Ungheni, că îşi…

- Aflat intr-o vizita pe santiere de pe Autostrada A3, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat ca exista posibilitatea ca inca 33 de kilometri de sosea de mare viteza din centrul tarii sa fie finalizati, in acest an. Inca de joi, Bode a anuntat ca va merge intr-o vizita de lucru pe…

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.…