- Etapa a 17-a din Liga Portugal se vede LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Sporting a obtinut o victorie categorica pe terenul lui Chaves si s-a distantat la 4 puncte de Benfica si la 8 puncte de FC Porto. A pus presiune pe rivale. Alb-verzii au obtinut a patra victorie la rand. FC Porto – Braga este […] The…

- Revel – PSG 0-9 s-a vazut live in AntenaPLAY, intr-un meci din Cupa Frantei. Campioana din Ligue 1 s-a distrat si a castigat la un scor zdrobitor partida cu formatia din Liga a 6-a. In primele meciuri de duminica, Monaco, Marseille, Lyon si Toulouse s-au calificat si ele in saisprezecimile Cupei Frantei.…

- Pau – Nantes si Metz – Clermont au fost live video in AntenaPLAY. A fost spectacol total in Cupa Frantei. Primul meci transmis in AntenaPLAY a fost duelul dintre PAU si fosta echipa a lui Viorel Moldovan, Nantes. „Canarii” s-au impus cu 4-1. Partida dintre Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni,…

- FC Porto – Chaves 1-0 și Benfica – Famalicao 3-0 au fost in AntenaPLAY. Duelurile au contat pentru etapa cu numarul 15 a sezonului din Liga Portugal. Dupa rezultatele inregistrate in aceasta seara, Benfica este, cel puțin pentru moment, liderul din campionatul lusitan, cu 36 de puncte. Pe poziția a…

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- Andre Ayew (33 de ani) a revenit in campionatul francez, la Le Havre, și nu a rezistat in teren decat doua minute in partida de la Nantes (0-0). Intrat ieri in minutul 65, mijlocașul ghanez a primit cartonașul roșu in 67! Revenire de coșmar in Ligue 1 pentru un internațional ghanez. Plecat in urma cu…

- ​Suporterii lui Marseille sunt in prim-plan dupa ce au atacat cu pietre autocarul rivalei Lyon, cu aproximativ o ora inainte de meciul din Ligue 1. Antrenorul Fabio Grosso a avut cel mai mult de suferit, fiind lovit in fața.