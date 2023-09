Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului World Leaders Forum, desfașurat la New York in contextul celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a abordat subiectul securitații la Marea Neagra și impactul razboiului din Ucraina asupra acesteia. De…

- Renumitul restaurant din Timisoara al lui "Pescobar" a fost inchis de comisarii Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Tot aceștia au fost și cei care au publicat si primele imagini cu neregulile gasite in timpul controlului efectuat.

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite in sistemul de canalizare din Moscova, in timp ce alte cateva persoane sunt inca date disparute dupa ce au fost surprinse de o ploaie torentiala in timpul unui tur ghidat in subteran, a anuntat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters.

- Cel puțin șapte persoane au murit in orașul Zaria din Nigeria dupa ce o moschee s-a prabușit.O moschee din orașul nigerian Zaria s-a prabușit vineri, in timpul rugaciunilor, provocand moartea a cel puțin șapte persoane, anunța autoritațile locale, potrivit BBC. „Inițial au fost gasite patru…

- In ziua de 6 August 1917 a inceput Batalia de la Marașești, in care armata romana a respins puternica ofensiva a armatei germane, in timpul Primului Razboi Mondial. Ca durata si intensitate, batalia a fost cea mai mare de pe frontul romanesc din tot cursul razboiului. Cele mai dramatice momente ale…

- Cel puțin 35 de persoane au fost ucise dupa ce o bomba puternica a explodat la un miting politic in nord-vestul Pakistanului, au anunțat autoritațile locale. Explozia a avut loc la o adunare a partidului conservator Jamiat Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) la periferia orașului Khar, in districtul Bajur…

- Cel putin 16 oameni si-au pierdut viata dupa explozia unei bombe duminica, la un miting al unui partid islamic, afirma surse din politie care relateaza, de asemenea, ca sunt zeci de raniti.

- Polițiștii au descins cu percheziții autorizate la domiciliile a patru barbați din localitațile Step-Soci, Donici și Neculaieuca, de unde au ridicat doua arme,77 de cartușe, 2 grenade de model RGD-5, o grenada de model F-1 și o banda cu 51 de cartușe, toate deținute ilegal. Toate obiectele au fost transmise…