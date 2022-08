Statele membre ale UE fac ceea ce știu mai bine in aceasta chestiune: acționeaza in mod inconsecvent. Insa avem nevoie de o linie clara, chiar daca ea ar conține și unele abateri, spune Miodrag Soric intr-un articol de opinie publicat de Deutsche Welle. Discuția ia amploare. Este oare posibil ca rușilor sa li se permita sa iși petreaca vacanța ca turiști in Spania sau Franța, in timp ce armata Moscovei ucide mii de femei și copii in Ucraina? Categoric nu, spun din ce in ce mai mulți oameni din UE. De fapt, statele Schengen ar trebui sa refuze vizele turistice tuturor rușilor pana la noi ordine…