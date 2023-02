Stiri pe aceeasi tema

- ONG Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , ca face promisiuni fanteziste. Pe 27 ianuarie ministrul ne anunța triumfalist ca Drumul Expres Galați-Braila se va finaliza la sfarșitul acestui an. In loc sa arunce in spațiul public promisiuni fanteziste cu zero șanse…

- Asociatia Pro Infrastructura afirma ca Drumul Expres Galati-Braila nu poate fi gata in 2023, anuntul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, in acest sens fiind ”fantezist”. Asociatia sustine ca ”n-ar strica daca ministrul Grindeanu ar citi hartiile pe care le semneaza si nu ar mai inghiti…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cursul zilei de astazi a discutat, la București, cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu ca pana la finalul acestui an sa fie scos la licitație tronsonul autostrazii A7 pe ruta Pașcani – Suceava – Siret. „Am participat astazi, la…

- LIVE VIDEO| Marius Budai, ministrul Muncii și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la Alba Iulia. Dezbatere organizata de europarlamentarul Victor Negrescu LIVE VIDEO| Marius Budai, ministrul Muncii și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la Alba Iulia. Dezbatere organizata de europarlamentarul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Braila, ca in prezent sunt peste 20 de procese pe rol cu constructorul Podului suspendat peste Dunare, acesta fiind actionat in instanta de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru…

- A fost semnat contractul pentru metroul din Cluj-Napoca. Grindeanu: Este cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca joi a fost semnat contractul pentru realizarea metroului de la Cluj-Napoca. Este cel mai mare contract de finanțare…

- Podul peste Dunare de la Braila s-ar putea deschide in primavara anului viitor, in aprilie sau mai pe varianta Macin și in august-septembrie pentru varianta Jijila din județul Tulcea, a spus Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, citat de Economedia. Este al treilea termen pentru cea mai complexa…

- ”AutostradaA7 Focsani-Bacau merge tot la UMB (…) In total, sunt 95,902 kilometri cu o valoare de 6,513 miliarde lei fara TVA, iar perioada de executie este de 30 de luni pentru fiecare din cele trei sectiuni. Conform informatiilor noastre, CNAIR a comunicat deja ofertantilor rezultatul procedurii. Termenul…