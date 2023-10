Stiri pe aceeasi tema

- „Specialii” – la nivel de pensii – s-au inmulțit, in prima luna din toamna acestui an! Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu, cunoscute in spațiul public drept „pensii speciale” a crescut in luna septembrie a acestui an, comparativ cu luna anterioara. Iar cea mai mare dintre ele e circa de 10…

- Magistrații reincadrați in magistratura prin decret prezidențial, cunoscuți sub numele de „superspeciali”, sunt in centrul atenției publicului și a dezbaterilor pe tema veniturilor și beneficiilor speciale pe care le primesc. Acești judecatori primesc nu doar salarii substanțiale, ci și pensii speciale…

- Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Tribunalului Maramures, convocata de presedintele instantei in cursul zilei de luni, 11 septembrie, in vederea analizarii oportunitatii continuarii sau suspendarii protestului declansat, a hotarat suspendarea formei de protest si reluarea activitatii din…

- A crescut numarul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, in luna iulie 10.310 persoane au primit pensie speciala. Numarul este in creștere fața de luna precedenta. Dintre aceștia, cei mai multi, respectiv 5.309, sunt beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul…

- Ieri impreuna cu colegii din financiar am facut terapie prin ras citand rezultatele financiare publicate de subsidiara din Romania a unui gigant international, una dintre companiile care beneficiaza la noi de scutiri.

- Doi șoferi romani de TIR au fost condamnați luni dimineața la inchisoare, la tribunalul de corecție din Bruges. Cei doi au vrut sa fuga cu un camion in decembrie anul trecut, cand au fost prinși in flagrant, relateaza cotidianul Nieuws Blad.In decembrie anul trecut, poliția din Ostende a primit un raport…

- Cristian Bacanu a reacționat in urma achitarilor din cazul Gheorghe Ursu și susține ca foști torționari comuniști se bucura de pensii in speciale, in loc sa fie condamnați pentru faptele comise.

- Premierul Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca nu va mai exista cota de TVA de 5%, ci doar 9 și 19%. Așadar, produsele și serviciile cu 5% TVA, probabil vor avea 9%. Prin urmare, in foame dupa bani, ca se apropie anul dens electoral 2024, politicienii romani ii ușureaza la buzunare pe amarații de romani…