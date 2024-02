Adio pensii speciale! Legea care ar putea schimba totul Un proiect de lege depus in Parlamentul Romaniei ar putea lasa mulți romani fara pensii speciale! Vezi in randurile de mai jos cum iși pot pierde aceștia veniturile substanțiale! Un proiect de lege depus in parlamentul Romaniei ar putea lasa fara pensii speciale cel puțin cateva sute de romani! Acest proiect se refera, de fapt, la funcționarii publici și angajații din Ministerul de Interne condamnați in instanța pentru infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni care au loc cu locul lor de munca. „Este imoral sa acorzi beneficii unor persoane care incalca legea, iar situația devine cu cu atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

