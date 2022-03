Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins sugestiile conform carora este gata sa se predea, numindu-le o "provocare copilareasca", dupa ce un banner contrafacut a fost afisat intr-un buletin de stiri ucrainean. Mesajul scris pe banner spunea ca presedintele cere poporului sa depuna armele,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a indemnat, in aceasta dimineața, pe ucraineni sa nu depuna armele si sa apere Kievul.„Sunt aici. Nu vom depune armele si ne vom apara tara”, a declarat Zelenski, intr-un mesaj video publicat in aceasta dimineata pe Facebook. Zelenski le-a cerut oamenilor…

- FC Liverpool a invins pe teren propriu, cu scorul de 6-0, formatia Leeds United, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata miercuri seara, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, crede ca, atunci cand un presedinte de partid nu mai are sustinere, poate face un pas in spate, dar considera ca existau foarte multi pasi pana la demisie in cazul lui Dacian Ciolos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rafael Nadal și-a sarbatorit cel de-al 21-lea titlu record de Grand Slam , luni, la Melbourne, pozand cu trofeul Australian Open pe gazonul Casei Guvernului orașului. Nadal a revenit din doua seturi pentru a-l devansa pe Daniil Medvedev intr-o finala clasica de la Australian Open. Sportivul a revendicat…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba a venit cu o postare despre „MAN-ul lui Ceban”. „Și voua vi se pare cumva ca a inceput-o cam ofilit? Acum, ca a revenit din Rusia , o sa se energizeze proiectul”, susține Alaiba. „Președinți de comisie inșira hartii igienice pe Facebook”, a spus astazi Ceban la ședința Primariei.

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anuțat cifrele privind incidența in județul nostru și in localitați. Iata care este situația: 4.178 de persoane sunt infectate, respectiva o promila de 6,43. Doar in Ticușu nu sunt persoane infectate cu COVID 19. localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA70015,7111BRAN531815,4282ORAS…

- Ninsoarea de azi produce dezastru pe șosele. Mulți conducatori auto nu au adaptat viteza la condițiile grele de trafic, cu carosabilul acoperit de un strat de zapada. Rezultatul a fost ca s-au produs ieșiri in decor pe cateva tronsoane de drum. Fotografii cu autoturismele rasturnate in afara carosabilului…