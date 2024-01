S-au rupt șinele din cauza gerului! Traficul feroviar grav afectat Gerul și vantul puternic au pus stapanire pe infrastructura feroviara din estul țarii, generand probleme semnificative in traficul trenurilor. Nu doar ca circulația rutiera este afectata de aceasta vreme aspra, dar și rețeaua feroviara se confrunta cu dificultați majore. CFR Calatori a anunțat ca, in urma temperaturilor extreme și a vantului intens, s-au produs multiple incidente, inclusiv șine rupte și macazuri inghețate, cauzand intarzieri semnificative in deplasarea trenurilor. Problemele au fost raportate in mai multe județe din estul țarii, inclusiv in Buzau. Conform informațiilor furnizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

