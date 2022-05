Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a pus in vanzare biletele pentru a treisprezecea ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru, care va avea loc intre 22-29 mai 2022. Selecția reunește 24 de spectacole ce reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și transfigurarea percepțiilor personale…

- Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu aduce pe scena Zilelor Sfantu Gheorghe una dintre cele mai cunoscute povești din intreaga lume: „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupery, in regia lui Bobi Pricop. De data aceasta, calatoria micului prinț devine o adevarata experiența senzoriala, cu personaje…

- Filarmonica de stat „Banatul” din Timișoara se pregatește pentru o noua premiera naționala: un spectacol de manele, biletele fiind puse deja in vanzare. Pentru concertul lui Jador au fost puse in vanzare biletele, existand trei categorii de locuri, cu 80, 100, respectiv 120 de lei. „Timp de 15 ani,…

- O noua expoziție, intitulata „Aripi la cer”, care prezinta publicului lucrari de ceramica realizate de Gloria Grati, a fost deschisa, in parteneriat cu grupul Noima, la Galleria 28 de pe strada C. Brancoveanu nr. 28 din Timișoara. Despre expoziție, curatorul Maria Pașc noteaza: „Intr-atat sunt de incarcate…

- O mașina inmatriculata in Belgia, cu un șofer bihorean care transporta migranți indieni spre Timișoara, a fost reperata de polițiști in zona localitații Racașdia din județul Caraș-Severin. „In data de 8 aprilie 2022, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- O clasa din cadrul Colegiului Național Banațean din Timișoara are activitatea fizica suspendata din cauza infectarilor cu COVID-19. Inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, a precizat ca șapte elevi din clasa respectiva sunt infectați. In perioada 19 – 23 martie, 41 de elevi și…

- Indubitabil, evenimentele care au prilejuit lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Casa Tineretului din Timișoara au fost o gura de oxigen in scena muzicala din ultima vreme. Pe langa faptul ca traim intr-o…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara funcționeaza unul dintre cele opt Centre de Evaluare a pacienților diagnosticați cu COVID 19 din județul Timiș. Programul de lucru al Centrului este cuprins in intervalul orar 14:30 – 17:00. Programarile pacienților…