Stiri pe aceeasi tema

- ”Moromeții”, una dintre cele mai mari capodopere ale literaturii romane, nu ar fi vazut lumina tiparului daca nu ar fi fost ea. Aurora Cornu, cea mai iubita dintre pamantence, a fost marea dragoste și prima soție a scriitorului Marin Preda. A descoperit manuscrisul carții intr-un sertar uitat din casa,…

- Pentru cea de-a doua parte a acestei stagiuni, teatrul maghiar „Csiky Gergely” lanseaza mai multe pachete promoționale de bilete pentru persoane fizice sau companii private, care pot fi facute cadou pana la inchiderea acesteia. Un prim pachet, „Cipi/Csipike”, ofera patru bilete la spectacolele de copii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de vineri, 16 februarie 2024, o avertizare de anticiclon puternic in țara noastra. Sunt anunțate ger, burnita si ploi in perioada urmatoare. Iata zonele afectate!

- Organizatorii IntenCity au anutat, astazi, pe pagina de Facebook a festivalului, perioada in care va avea loc evenimentul de la Craiova. Este vorba despre zilele de 28, 29 si 30 iunie. De asemenea, au fost puse deja in vanzare abonamente la pretul de 150 de lei, pentru toate cele trei zile de festival,…

- Prima ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, va avea loc intre 21 și 25 februarie și va prezenta tendințele modei in sezonul iarna-primavara 2024. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori…

- Se vor putea deconta abonamentele pentru transportul elevilor care sunt școlarizați in alta localitate decat cea de domiciliu Se vor putea deconta abonamentele pentru transportul elevilor care sunt școlarizați in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru anul școlar 2023-2024. Acest demers a fost…

- Incepand din 2024, abonamentele pentru parcarile rezidențiale din municipiul Gherla se pot plati online. La nivelul municipiului Gherla exista un numar de 2200 de parcari rezidențiale. Dintre acestea, 1778 sunt in prezent ocupate, potrivit viceprimarului Paul Mahalean. In prezent exista parcari cu locuri…

- Filarmonica Pitești pune in vanzare, incepand cu 4 ianuarie, ora 8.00, abonamentele valabile in anul 2024. Prețul unui abonament anual este de 700 lei. Altfel, prețurile pentru perioada ianuarie – iunie sunt de 600 lei (categoria A), respectiv 500 lei (categoria B). Pentru perioada septembrie – decembrie,…