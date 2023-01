A fost schimb de focuri intr-o cazarma din Austria. Un soldat si un superior s-au luat la cearta si s-a lasat cu impuscaturi. Totul s-a intamplat la o cazarma a unui aerodrom din orasul Wiener Neustadt. Cei doi, un soldat și ofiterul militar de rang superior s-au luat la cearta. Soldatul ar fi fost primul […] The post S-au impuscat ca dusmanii intr-o cazarma. Soldatul a murit, ofiterul - ranit! first appeared on Ziarul National .