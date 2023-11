Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol reclama, joi seara, conditiile in care traiesc studentii de la Academia de Politie, care au primit mancare in care se pot vedea cu ochiul liber larve de viermi in supa sau carne alterata cu miros intepator. Sindicatul arata ca studenții au primit alimente similare cu cele care se…

- In meniul primit joi la Academia de Poliție, la doua zile de la declanșarea focarului de infecție, se pot vedea cu ochiul liber larve de viermi in supa sau carne alterata cu miros ințepator, arata Sindicatul Europol: „Continua bataia de joc la adresa stud

- La numai doua zile de la izbucnirea unui incident la Academia de Poliție, in urma caruia peste 50 de studenți au fost transportați de urgența la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, dupa ce au acuzat simptome de intoxicație alimentara, sindicatul Europol a publicat imagini scandaloase cu mancarea…

- Zeci de studenți ai Academiei de Poliție din Capitala au ajuns ieri la spital dupa o toxiinfecție in masa, din cauza mancarii primite la cantina instituției. 63 dintre ei au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar 57 au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș unde au primit tratament fara sa…

- Academia de Poliție este subiectul unei anchete. Se pare ca mai mulți studenți au fost transportați la spital cu simptome de toxiinfecție alimentara. Mancarea servita la pranz și cina ar fi principala cauza a starilor de rau intampinate de peste 60 de viitori ofițeri. Aseara, dupa ora 20:30, un numar…

- Un numar de 63 de studenti ai Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” au suferit o toxiinfectie alimentara, unii dintre ei fiind transportati la spital pentru ingrijiri, fara a fi insa internati. Directia de Sanatate Publica Bucuresti face o ancheta epidemiologica, iar conducerea Academiei a dispus…

- Zeci de studenti ai Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” au facut, marți seara, toxiinfectie alimentara, unii dintre ei fiind transportati la spital pentru ingrijiri, fara a fi insa internati.

- Zeci de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Capitala au ajuns, miercuri, de urgența la spital. Acestora li s-a facut rau de la mancarea din instituție. Direcția de Sanatate Publica face ancheta acum la Academie.