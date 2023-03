Mandatul lui Mircea Geoana de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2024, a anunțat vineri, Jens Stoltentenberg, secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Numele lui Mircea Geoana era vehiculat pentru o posibila candidatura a acestuia la alegerile prezidențiale din 2024. Purtatorul de cuvant al alianței a postat, vineri, […] The post S-au dus visele celor care il vedeau prezidențiabil? Mandatul lui Mircea Geoana la NATO, prelungit cu un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .