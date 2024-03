Stiri pe aceeasi tema

- Dezideriu Buna dimineața și bine v-ați trezit intr-o zi pe care specia umana a ales sa o numeasca Blue Monday (blue in sensul de tristețe, nu de albastru), tradițional fiind fiecare a treia zi de luni din luna ianuarie, cand oamenii de știința, specialiștii și mințile luminate ale Universului au concluzionat…

- Perioada de valabilitate a rovinietei se modifica complet. Noul set de opțiuni include posibilitatea de a plati pentru o zi, cu un cost redus de trei lei in comparație cu taxa saptamanala actuala, care va fi eliminata. In plus, se renunța la taxa pentru drum cu o valabilitate de trei luni și apare…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Un localnic din Gura Vadului susține ca Ferma Dacilor a fost construita ilegal, pe o bucata din terenul sau. Barbatul spune ca se afla in proces cu primaria. Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul de laFerma Dacilor, ca a construit complexul pe o parte din…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…

- Romania and Bulgaria have reached an agreement with Austria to join Europe’s open-borders Schengen area by air and sea from March 2024, with talks set to continue next year about land borders, the Romanian interior ministry said late on Wednesday, according to Reuters. Austria opposed expanding the…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Ei bine, iata-ne ajunși la ultima Luna Noua din 2023, cum sunt sigur ca ați remarcat ca mai e puțin și iar nu mai știm unde facem Revelionul. O Luna Noua sincronizata cu ultimul ciclu de Mercur retrograd in 2023. Pentru ca daca nu era un Mercur retrograd la final de an, ce sens mai […] The post Luna…