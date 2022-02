Stiri pe aceeasi tema

- Trei avioane de supraveghere americane au fost interceptate in mod ”neprofesionist” de catre aviația rusa, la sfarsitul saptamanii trecute, in Marea Mediterana, a anuntat miercuri Pentagonul, adaugand ca nu s-au inregistrat victime in urma incidentului, relateaza AFP. Cele trei incidente separate implica…

- Urmele unei vechi asezari romane, datand din anii 102-105, au fost descoperite recent de arheologii valceni la limita dintre municipiul resedinta si comuna Mihaesti, fiind o dovada a convietuirii in Oltenia a soldatilor romani cu geto-dacii inainte de inceperea celui de-al doilea razboi daco-roman,…

- Un eveniment inedit se desfașoara recent intre proprietarii de animale de companie și cainii lor in Emiratele Arabe Unite, la „canicross”.Prima cursa „HK9 Canicross” are loc in Emiratele Arabe Unite, reunind caini și proprietari pentru un sport de aventura in deșertul montan.Emiratele Arabe Unite organizeaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, au discutat despre acumularea militara a Rusiei de-a lungul granitelor cu Ucraina, a anunțat oficialul SUA, pe pagina oficiala de Twitter . I spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba about what more we can…

- Bilanț COVID, 4 februarie: 31.776 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 97 decese, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS).„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 februarie 2022, ora 10,00, in intervalul…

- "SUA condamna cu fermitate atacul terorist de luni din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite (EAU), in care au fost ucisi trei civili nevinovati", a declarat consilierul Casei Albe pentru securitate nationala, Jake Sullivan."Rebelii houthi au revendicat atacul si noi vom conlucra cu EAU si partenerii nostri…

- Vechiul record era deținut, din 2018, de un mozaic realizat in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, care masura 702,82 mp Tinerii voluntari de la LEO Club Leolution sunt cei care au facut ca municipiul Campulung sa apara in Cartea Recordurilor. Și asta datorita realizarii celui mai mare mozaic din caiete…

- Descoperirile arheologilor marini includ un inel de aur cu piatra prețioasa verde sculptata cu imaginea creștina a „Pastorului Bun”, o reprezentare timpurie a lui Isus, o piatra prețioasa roșie cu imaginea sculptata a „Harpei lui David”, dar și sute de mo