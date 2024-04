Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o vizita oficiala in Doha, capitala Qatarului, premierul Marcel Ciolacu a purtat miercuri intrevederi semnificative, conturand perspectivele de cooperare și colaborare intre Romania și Qatar. Printre principalele discuții s-au numarat intalniri cu Șeicul Faisal bin Qassim al-Thani, președintele…

- O delegație a Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu, va efectua o vizita de lucru in Qatar, in perioada 16-17 aprilie. Șeful Executivului a recunoscut ca scopul acestei delegații este aducerea de investiții masive in Romania. Marcel Ciolacu pleaca in Qatar Așadar, premierul Marcel Ciolacu va…

- Finanțarea proiectului de autostrada A7 intre Ploiesti si Pascani se afla pe masa Guvernului pentru a primi unda verde in ședința de astazi. Este vorba despre aprobarea contractului de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții. Autostrada A7 este cel mai lung șantier aflat in execuție…

- Romania va intra, in noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00,00, in Spatiul Schengen, cu frontierele aeriene si maritime. La Bucuresti, acest moment va fi marcat printr-un eveniment care va avea loc pe Aeroportul International "Henri Coanda" - Otopeni, la terminalul Plecari, conform…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

- "Banca Europeana de Investitii este un partener cheie si strategic pentru Romania. Urmeaza sa acceleram implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte Nadia Calvino", a transmis Ciolacu, intr-un mesaj postat pe rețeaua X (fosta Twitter) a Guvernului.Potrivit premierului, un…

- Am vazut aceasta noua propunere venita din partea Coaliției care prevede ca pragul de neimpozitare pentru pensiile romanilor sa creasca la 3.000 de lei.Asta ar insemna ca peste 1 milion de romani in plus sa beneficieze de aceasta facilitatete, ceea ce presupune ca am avea nevoie și de bani mai mulți…

- Consultari online intre Marcel Ciolacu și primarii municipiilor din Romania: Ce i-au cerut edilii premieruluiPrim-ministrul Marcel Ciolacu a avut joi o intalnire in format online cu reprezentanții Asociatiei Municipiilor din Romania, cu care a discutat despre finanțarea proiectelor de dezvoltare…