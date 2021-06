S-a terminat pandemia? Paralela 45 deschide 4 agenții noi și face angajări Paralela 45 deschide patru agenții noi, in luna iunie, și face angajari pentru a raspunde cererilor de vacanțe in creștere de la o zi la alta. Simplificarea condițiilor de calatorie in Bulgaria, de la 1 iunie, a dublat cererea zilnica. Pentru Turcia, care solicita, tot de la 1 iunie, test RT-PCR ori rapid antigen numai persoanelor nevaccinate, cererea este in creștere. Turiștii cauta vacanțe și in țari aflate pe lista verde, cum ar fi Italia, și cumpara sejururi și pentru Grecia, care a clarificat de mai multa vreme condițiile de intrare pentru turiști. Agențiile vor fi deschise, incepand din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

