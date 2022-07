S-a suit scroafa-n copac în grădina lui Uzatu | PAMFLET In ograda lui Uzatu, s-a suit scoafa pe scena. Din cauze tehnice, jilțul baronului roșu’ a trebuit mutat in sala unde se ține Sfatul Județului. Acolo și-au amenajat birourile, pe langa baron, și consilierii personali, adica dregatorii. Numai ca șefa lor s-a cocoțat pe scena din Sala Jilțului, ca sa fie la inalțimea cerințelor. Pulimea […] Articolul S-a suit scroafa-n copac in gradina lui Uzatu | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

