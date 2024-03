Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat sambata ca daca nu va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 va insemna probabil sfarșitul democrației americane, noteaza Mediafax. Candidatul prezidențial republican, care s-a adresat susținatorilor din Ohio, a facut aceasta afirmație dupa ce a repetat afirmația…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a depus o interpelare catre Guvernul Romaniei in care solicita sa fie prezentate documentele adoptate cu privire la vila din Aviatorilor 86. "Klaus Iohannis spune despre palatul de 9 milioane de euro, pregatit, in mare secret, de RA-APPS, ca este doar…

- La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 19.45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția dintre Aleea Chimiei și Aleea Petrochimiștilor. In urma cercetarilor efectuate, a reieșit faptul ca, un barbat…

- Un accident spectaculos a avut loc, luni seara, in municipiul Ploiesti, unde un autoturism s-a izbit violent de un altul, a doua masina fiind proiectata intr-un autoturism parcat, iar apoi in vitrina unui magazin. Doua persoane - unul dintre soferi si o pasagera aflata in masina acestuia - au ajuns…

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Un blogger cu cetațenie americana, critic cunoscut al regimului, a fost arestat, torturat și a murit in inchisoare din cauza unei boli netratate, boala dobandita in detenție. Ați crede ca s-a intamplat in Rusia. O sa va dezamagesc, cazul – care nu este nicidecum singular – s-a petrecut in Ucraina, țara…

- Pensiile incep sa fie livrare de vineri deoarece angajații Poștei nu au lucrat in primele doua zile ale anului.Unele pensii aproape se vor dubla de la 1 septembrie - este anunțul facut de șeful Casei de Pensii. Daniel Baciu a declarat in exclusivitate la Realitatea PLUS ca vor fi majorari, chiar și…