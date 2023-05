Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca prima magistrala a metroului de la Cluj va fi gata in 2026. ”A fost semnat astazi contractul pentru construcția primei magistrale de #metrou din Cluj! Este un proiect in valoare de peste 9 miliarde de lei (fara TVA)- finanțat parțial prin #PNRR (1,5 miliarde de lei, fara TVA)- care va transforma Municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești in localitați moderne. Ministerul Transporturilor asigura majoritatea finanțarii, dar Primaria #Cluj -Napoca are datoria sa deruleze eficient proiectarea și execuția celor peste 21 de km ai liniei de metrou…