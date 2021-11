Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins ieri reprezentanta Țarilor de Jos, scor 56-15, in ultima partida a anului din Rugby Europe Championship. La fel ca in testul cu Uruguay, Gabriel Rupanu, de la SCM Timisoara, s-a numarat printre titulari. Meciul s-a disputat pe Stadionul National „Arcul de Triumf”. Eseurile „Stejarilor”…

- Nationala Romaniei de rugby a castigat la Verona primul test World Rugby al lunii. A fost 29-14 cu Uruguay iar singurul component de la SCM Timisoara folosit – Gabriel Rupanu – a contribuit la primul eseu al „Stejarilor”. Rupanu i-a pasat lui Rosu la prima reusita a Romaniei, venita devreme in chiar…

- Sistarea furnizarii de gaz catre Colterm inseamna ca incepand de astazi caloriferele in zeci de mii de gospodarii din Timișoara, dar și in numeroase instituții publice, vor fi reci pentru o perioada nedeterminata. „A fost sistata furnizarea de gaz la Colterm. Zeci de mii de familii stau in frig, iar…

- Nationala de rugby a Romaniei se reuneste duminica, 24 octombrie, pentru a pregati cele trei partide din luna noiembrie, de la Bucuresti. Pe stadionul „Arcul de Triumf”, „stejarii” vor sustine doua meciuri test World Rugby, pe 6 noiembrie, cu Uruguay, si pe 20 noiembrie, cu Tonga, iar pe 13 noiembrie,…

- Vremurile cu cate opt ori zece jucatori selectionati la lotul national au apus pentru rugby-ul timisorean. De la SCM Rugby Timisoara doar Vlad Neculau si Gabriel Rupanu au fost chemati pentru urmatoarea actiune a „Stejarilor” condusi de Andy Robinson. Clubul de pe Bega a avut parte de cea mai slaba…

- Selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, Andy Robinson, a anuntat, luni, lotul extins format din 39 de jucatori pentru meciul test pe care prima reprezentativa il va disputa cu formatia Uruguayului, in data de 6 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, conform agerpres..…

- Nationala de rugby a Romaniei va sustine, luna viitoare, doua meciuri test cu Uruguay si Tonga, acestea venind sa completeze programul competitional al „stejarilor”. Romania mai are de disputat un meci restanta din actuala editie a Rugby Europe Championship, cu Tarile de Jos, partida care va avea loc…

- Medicul Cristian Oancea, managerul spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, oraș unde incidența a depașit valoarea de 10 cazuri la mia de locuitori, evalueaza ca fiind grava situația in sistemul sanitar din țara noastra. Marea problema o reprezinta faptul ca nu mai sunt suficienta paturi pentru Terapie…