S-a lansat lego pentru copiii nevăzători! Lego vrea sa incurajeze copiii orbi și cu deficiențe de vedere sa exploreze noi modalitați de a invața. De aceea compania a lansat o noua versiune a caramizilor sale din plastic cu braille, in șapte țari. Noile caramizi au aceeași forma ca cele obișnuite, dar știfturile de deasupra au fost rearanjate. „Caramizile sunt turnate astfel incat... Read More Post-ul S-a lansat lego pentru copiii nevazatori! apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

