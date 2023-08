S-a gripat motorul Uber: probleme la nivel mondial Actiunile Uber au scazut marti cu mai mult de 5%, dupa ce compania a raportat rezultatele financiare din trimestrul al doilea, care au ratat asteptarile analistilor cu privire la venituri, dar au oferit previziuni optimiste, transmite CNBC, informeaza News.ro. Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al anului trecut. Uber a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica in domeniul energiei a inregistrat un profit de baza al costului de inlocuire, folosit ca echivalent al profitului net, de 2,6 miliarde de dolari. Analistii se asteptau ca BP sa raporteze un profit de 3,5 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, conform estimarilor colectate de…

- Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al…

- Alphabet (Google) a incantat marți piața cu vanzari de 74,6 miliarde de dolari și un profit net de 18,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru, rezultate mai bune decat se așteptau analiștii, intr-un climat economic care nu este favorabil cheltuielilor de publicitate, potrivit AFP.

- Companiile de aparare din SUA au reusit sa transforme cererea de sisteme de aparare aeriana, rachete si alte arme in comenzi, datorita razboiului din Ucraina si cresterii tensiunii in relatiile dintre SUA si China. Armele Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele…

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg. Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires…

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Gigantul grup petrolier britanic Shell a raportat joi un profit peste asteptari in primul trimestru, extinzand o serie de rezultate extraordinare dupa cresterea preturilor marfurilor in 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, transmite CNBC, citat de news.ro.Shell a raportat un profit ajustat…

- Shell a raportat un profit ajustat de 9,6 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului, depasind confortabil asteptarile analistilor de 8,6 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv. Compania a inregistrat castiguri ajustate de 9,1 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului anterior si de…