Liderul PNL premierul Nicolae Ciuca si liderul PSD Marcel Ciolacu au discutat luni pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Coalitia se reuneste…

Liderul USR, Catalin Drula, transmite joi ca a avut „o intalnire foarte buna" cu Didier Reynders, comisarul european pentru Justiție, in care au discutat despre „alunecarile" coaliției de guvernare.„Am discutat despre alunecarile regimului PSD-PNL catre iliberalism și influența nefasta a politicului…

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, la Romania TV, ca pe partea „speciala" din pensii se poate introduce „impozitare progresiva" in funcție de venit.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca are incredere totala in șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, ca va respecta ințelegerea politica:

Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania nu o sa permita distrugerea canalului Bastroe.

Marcel Ciolacu a afirmat ca nu existat niciodata o discutie intre el si presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, ca rotatia guvernamentala nu va avea loc. Liderul PSD a precizat ca a venit vremea in Romania ca doi lideri politici sa respecte acordurile pe care le-au semnat.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde președintelui Klaus Iohannis, cel care a spus ca desemnarea premierului la rotativa din luna mai este atributul președintelui. Ciolacu nu contesta dreptul constituțional al președintelui, dar ii transmite ca de aceasta decizie a lui va depinde soarta…