Stiri pe aceeasi tema

- Uzina de Automobile Gorki, parte a grupului auto rus GAZ Group, care avea un contract pentru a asambla automobile pentru Volkswagen, a demarat o actiune in justitie pentru a recupera 28,4 miliarde ruble (348 milioane de dolari) de la constructorul german, arata documentele juridice consultate de Reuters.…

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat duminica, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tribunal rus a inghețat luni toate activele producatorului auto Volkswagen in Rusia. Asta potrivit documentelor judiciare vazute de Reuters.Producatorul auto rus GAZ a dat in judecata VW dupa ce grupul german a incheiat cooperarea in august. Pana atunci, GAZ a produs vehicule pentru VW la uzina…

- In ultimele trei saptamani, Rusia a progresat catre Avdiivka, controlata de ucraineni, in regiunea Donețk, folosind forțe mobilizate din teritoriul ocupat, familiarizate cu terenul local, potrivit actualizarii Ministerului Apararii din Regatul Unit din 20 martie.Avdiivka este un oraș din prima linie…

- Armata rusa a ajuns la a doua zi consecutiva in care pierde peste 1.000 de soldați și zeci de echipamente grele de lupta, in condițiile in care ucrainenii rezista asalturilor trupelor inamice, mai ales in orașul Bahmut. Potrivit ultimei estimari ucrainene, armata rusa a pierdut in ultima zi 1.090…

- Rușii au anunțat un acord interguvernamental cu China privind construirea unui gazoduct in Orientul Indepartat care va transporta 10 miliarde de metri cubi pe an. Acest proiect nu este o alternativa la contractele de pe piața UE care se aprovizioneaza de la o alta baza de materii prime, scrie biznesalert.com.…

- O sursa rusa, probabil din interiorul Wagner, citata de site-ul de monitorizare a situației din Rusia „Russian Criminal” și preluata de contul de Twitter @ChrisO_wiki, a descris in detaliu tehnica de asalt a „valurilor umane” folosita de gruparea paramilitara la Bahmut și Soledar. Fii la curent…

- Rusia se grabeste sa lanseze o noua ofensiva in Ucraina, incercand sa profite de aceasta "fereastra de oportunitate" creata inainte ca Kievul sa primeasca tancurile grele care i-au fost promise recent de catre aliatii sai occidentali, a declarat luni comandantul-sef al fortelor armate din Letonia,…