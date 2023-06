S-a dat liber la vânătoarea intensivă a ciorii de semănătură Un proiect legislativ, potrivit caruia se va permite vanarea ciorii de semanatura ( Corvus frugilegus) pe toata perioada anului, a fost depus la Parlament de deputatul PSD Nicu Nita, dupa modelul actului normativ care prevede acelasi lucru in cazul cormoranului mare. Potrivit prevederilor actuale, perioada de vanatoare pentru cioara de semanatura este 15 august – […] The post S-a dat liber la vanatoarea intensiva a ciorii de semanatura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

