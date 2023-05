Stiri pe aceeasi tema

- Un turist cazat la un hotel din Tibet a cerut sa se mute din cauza mirosului insuportabil din camera, dar nu și-ar fi putut imagina ca va ajunge sa fie interogat intr-o ancheta privind o crima.

- Dana Rogoz este cunoscuta pentru pasiunea ei de a calatori. Actrița a profitat de vacanța copiilor și a decis sa petreaca un sejur in Antalya (Turcia). Așa cum i-a obișnuit pe fanii ei, ea a postat o inregistrare video din camera de hotel.

- Armata americana si-a cerut scuze in urma unui exercitiu al Fortelor Speciale care a luat-o razna dupa ce militari au spart usa altei camere decat trebuia, intr-un mare hotel din Boston (nord-est), si au arestat un client nevinovat, relateaza AFP. Exercitiul s-a desfasurat impreuna cu politia federala…

- Marian Popa a murit intubat in secția ATI, iar la autopsie s-a descoperit ca proteza dentara ii obtura calea respiratorie spre plamanul stang Poliția a deschis dosar penal de ucidere din culpa, iar spitalul face propria ancheta O adevarata drama a avut loc duminica, 26 martie, la Spitalul Județean de…

- In regiunea de nord și vest a țarii se circula in condiții de iarna, anunța Poliția de Frontiera. Toate punctele de trecere a frontierei sunt funcționale și sunt accesibile caile de acces spre frontiera.

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a venit cu precizari despre „camera secreta” de la Chișinau-Gaz. „Curtea de Conturi a deschis și acolo au fost niște saci cu niște documente și reprezentanții organelor de drept inclusiv PCCOCS și Poliția au pornit un dosar penal pe faptul ca au disparut dosarele din camera…

- Foarte mulți dintre turiști atunci cand ajung in camera de hotel iși arunca valizele pe pat și deja coboara pe jos, sa faca cunoștința cu imprejurimile. Experții au spus acum care este locul neasteptat in care este bine sa iti tii bagajele intr-o camera de hotel. Nici vorba de dulap sau de podea. Unde…

- In anul 2022, apelurilor catre Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 au necesitat 29.660 de intervenții ale polițiștilor, in județul Cluj. In ceea ce priveste infracțiunile asociate cu violenta in familie, in cursul anului 2022 au fost sesizate 1.277 de astfel de fapte, potrivit datelor transmise…