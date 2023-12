Stiri pe aceeasi tema

- International Board (IFAB), organismul ce supervizeaza legile jocului, a decis sa aplice „eliminarea temporara” in fotbal. Nu doar pentru proteste, ci și pentru faulturi tactice care rup jocul. Cupa Angliei va fi probabil prima competiție la cel mai inalt nivel profesionist unde se va testa regula inspirata…

- Chestorul Victor Stefan Ivascu, inspector general al Politiei de Frontiera, va fi dat afara dupa ce Catalin Cherecheș a reușit sa fuga din țara, trecand vama de la Petea intr-un taxi. Premierul Marcel Ciolacu a fost cel care a cerut demisia șefului IGPF, dupa ce in spațiul public au aparut…

- Ministrul israelian al serviciilor de informatii, Gila Gamliel, a cerut comunitatii internationale sa ''promoveze reinstalarea voluntara'' a palestinienilor ''in afara Fasiei Gaza'', ''in loc sa trimita bani pentru a reconstrui'' teritoriul bombardat in prezent de Israel, transmite France Presse, potrivit…

- Black Friday internațional, care are loc, anul acesta, pe 24 noiembrie, va reprezenta ziua cu cele mai mari vanzari in afara țarii pentru magazinele online, potrivit Packeta Romania, platforma digitala globala pentru comerțul online, membra a Packeta Group. Comercianții online care vand in piețele din…

- Liana Ples, medic de obstetrica-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitala, afirma ca profesionistilor din sanatate le este interzis, in Romania, sa asiste la nasteri care au loc la domiciliile femeilor insarcinate, aceasta explicand riscurile pe care o astfel de decizie le implica, atat in ceea…

- Curtea de Apel Ploiesti transmite, vineri, in contextul protestului unor salariati care reclamau neplata integrala a salariilor, ca solicitarile acestora sunt in afara cadrului legal si nu privesc plata salariului, ci unele restante, informeaza Agerpres."Revendicarile nu privesc plata salariului,…

- Culoarea pereților poate avea un impact important asupra modului in care te simți zi de zi. In timp ce unele nuanțe te pot inveseli, altele te fac sa te simți extenuat. Secretul, ca in orice lucru din viața, este sa gasești echilibrul, relateaza Linvingetc.

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi la Antena 3 ca neregulile descoperite la restaurantele 'Taverna Racilor' nu sunt legate de nicio culoare politica, dupa ce patronul a spus ca nu poate fi șantajat sa intre in politica.„Fara…