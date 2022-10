Stiri pe aceeasi tema

- Cine a fost Nosfe, rapperul care s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de doar 37 de ani. Anunțul decesului a tulburat lumea muzicala din Romania. Colegii de breasla ai cantarețului au ramas șocați de tragedie. O mulțime de persoane publice deplang moartea cunoscutului cantareț.…

- In decursul zilei de miercuri a avut loc o ședința de Guvern, acolo unde Nicolae Ciuca a anunțat plafonarea prețului lemnelor de foc. Anunțul este oficial, iar prim-ministrul Romaniei vrea sa vina in sprijinul cetațenilor in aceasta iarna.

- Romania a remizat cu Finlanda, scor 1-1, intr-un duel contand pentru etapa #5 din Liga Națiunilor. Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, a vorbit despre viitorul selecționerului Edi Iordanescu pe banca „tricolorilor” Intrebat despre o posibila plecare a lui Edi Iordanescu de la naționala…

- Vladimir Sungorkin, redactorul-sef al ziarului pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, a murit subit, la varsta de 68 de ani, potrivit anuntului oficial al cotidianului. Cauza decesului nu a fost comunicata oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Metrorex a anunțat ca trenurile de metrou vor circula cu o restricție de viteza de 5 kilometri/ora pe o distanța de 230 de metri pe Magistrala 2, intre Piața Romana și Piața Victoriei 1. In momentul de fața se efectueaza lucrari de infrastructura. Metroul va circula cu 5 km/h intre Romana și Piața Victoriei…

- Kaufland Romania mai da doua noi lovituri in țara! Gigantul retailer Kaufland iși continua și in aceasta parte a anului 2022, expansiunea europeana. Retailerul a anunțat ca a finalizat integrarea in Germania a 58 de magazine Real sub sigla sa. Demersul a fost realizat in ultimele 12 luni. Pe plan local,…

Dirijorul austriac Stefan Soltesz a murit dupa ce s-a prabusit in timpul concertului de la Munchen, a anuntat sambata opera din orasul german, scrie AFP, conform news.ro.