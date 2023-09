S-a aflat câți bani câștigă Daniel Oprița, antrenorul CSA Steaua, din bani publici Aprigul antrenor al CSA Steaua, Daniel Oprița, a fost banuit foarte multa vreme ca are un salariu uriaș la clubul armatei. Antrenorul CSA Steaua, Daniel Oprița, a dezvaluit care este salariul sau. Intrebat daca primește 10.000 de euro pe luna la CSA Steaua, Oprița s-a limitat sa spuna ca suma reala este ”la jumatate”. „La jumatate, pot sa spun. Se pare ca e mare (n.r. – problema) pentru unii oameni. M-am atașat de club, m-am atașat de suporteri. In Liga a 2-a, unde sa ma duc in alta parte. E un club frumos, cu suporteri, cu condiții,unde poți sa-ți faci treaba. Conducerea ma lasa sa imi fac echipa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

