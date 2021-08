Ryanair este pe cale să atingă ţintele revizuite în creştere privind numărul de pasageri, cu peste 10 milioane de pasageri în luna august Operatorul aerian irlandez a declarat ca se asteapta sa transporte intre 90 de milioane si 100 de milioane de oameni in cele 12 luni care se vor incheia la sfarsitul lunii martie 2022, fata de un varf de 149 de milioane atins inainte de pandemia de Covid-19. “Ryanair isi revine puternic, mult mai repede decat oricare alta companie aeriana din Europa … Rezervarile cresc foarte rapid”, a declarat O’Leary marti, la o conferinta de presa la Lisabona. Dupa ce a transportat 5 milioane de pasageri in iunie, reprezentand o treime din nivelul din 2019, cifrele au crescut la 9,3 milioane in iuliem iar compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa negocieri de peste un an și jumatate, Comisia Europeana și compania farmaceutica americana Novavax au ajuns miercuri la un acord pentru cumpararea a 200 de milioane de doze de vaccin, relateaza Politico . In urma acordului, statele UE vor primi 100 de milioane de doze de vaccin Covid-19 și vor…

- Operatorul aerian low-cost Ryanair a raport pierderi de 273 de milioane de euro pentru perioada aprilie-iunie, avertizand ca mediul de afaceri este in continuare dificil si ca ar putea incheia anul fiscal ”undeva intre o pierdere mica sau un rezultat zero”, din cauza restrictiilor legate de Covid-19,…

- In intervalul similar al anului trecut, Ryanair a raportat pierderi de 185 de milioane de euro. “Covid-19 continua sa provoace haos in afacerile noastre,” a afirmat directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, intr-un comunicat. In acelasi timp, costurile operationale au crescut, inrautatind bilantul…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair si-a imbunatatit, luni, estimarile privind traficul anual de pasageri ca urmare a unor rezervari puternice in timpul verii insa in paralel a raportat pierderi de 273 milioane de euro in trimestrul aprilie-iunie, transmite Reuters. Ryanair, cea mai mare companie…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, a anunțat luni ca se confrunta în continuare cu un context dificil din cauza pandemiei de COVID-19 și ca ar putea încheia anul fiscal „cu o mica pierdere sau pe zero”, relateaza CNBC.Operatorul irlandez a raportat o pierdere…

- Ryanair se asteapta la ”o crestere uriasa” a calatoriilor aeriene în Europa, cu exceptia Irlandei si a unor parti din piata britanica, a declarat vineri directorul general al companiei, Michael O'Leary, transmite Reuters.Operatorul aerian low-cost a transportat 5,3 milioane…

- Operatorul aerian low-cost a transportat 5,3 milioane de pasengeri, in crestere de la numai 400.000 in aceeasi luna a anului trecut, cand sectorul aerian era inchis din cauza pandemiei, dar cu mult sub cei 14,2 milioane de pasageri transportati in iunie 2019. O’Leary se asteapta la peste 8 milioane…

- Varianta Delta a coronavirusului se extin de la o zi la alta, iar unele țari europene se confrunta cu o creștere a numarului de infectari. Potrivit EFE, circa jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate in Olanda sunt cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, a estimat…