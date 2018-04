Rusii le cer britanicilor 10 miliarde de dolari furati de oligarhii rusi: Pastrati infractorii, dar dati-ne banii!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat o operatiune media secreta in favoarea fostului presedinte ucrainian, Viktor Ianukovici, care a inclus articole "plasate" in Wall Street Journal si alte site-uri americane dar si instruirea unor jurnalisti pentru a o ataca pe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba. Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din blocul comunitar. In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…