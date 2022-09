Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a bombardat spitale, școli și cladiri rezidențiale din orașul ucrainean Nikolaiev, anunța primarul localitații, citat de Sky News. Cladirile din Nikolaiev au fost bombardate in timpul nopții, a afirmat primarul Oleksandr Sienkovici. Lucratorii Primariei și echipele de urgența lucreaza la…

- Aproape 80.000 de soldati au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei de la Pentagon, Colin Kahl, subliniind ca obiectivele anuntate de presedintele Vladimir Putin nu au fost inca atinse, conform AFP. „Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldati…

- Dupa distrugerea podului strategic Antonovski de peste raul Nipru din regiunea Herson, rușii nu mai au alta posibilitate sa treaca decat pe podurile de pontoane improvizate. Mai multe imagini postate pe Twitter surprind momentul in care podurile improvizate ajung la mal, iar din autoturismele și microbuzele…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Un al doilea val de rusi migreaza in strainatate pentru a fugi de regimul lui Vladimir Putin, in urma razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza CNBC, preluat de News.ro. Din acest val de migranti ar face parte cei care au avut nevoie de un timp mai lung pentru a se pregati sa plece…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 34 se se afla sub daramaturi dupa ce rachete rusești Uragan au lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje in regiunea ucraineana Donețk, prabușind cladirea, a declarat guvernatorul regiunii. Guvernatorul Pavlo Kyrylenko a declarat pe Twitter ca lovitura…

- Cel putin 40 de militari rusi din apropierea orasului ucrainean Zaporojia au fost raniti dupa ce o capra a declansat o capcana cu grenade pe care tot rusii o plantasera, potrivit Sky News. Reprezentanții serviciilor de informații ucrainene au anunțat ca rușii instalau grenade in jurul unui spital din…

- Rușii au intețit atacurile asupra orașului Severodonetsk, iar atacurile cu rachete vizeaza și uzina chimica Azot, in care se adapostesc sute de civili, inclusiv copii, anunța oficialii ucraineni. Uzina chimica din Severodonetsk este vizata de „focuri intense ale artileriei”, a anunțat luni guvernatorul…