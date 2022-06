Rușii, „grijulii” cu educația elevilor ucraineni. Ce mesaje le-au lăsat copiilor, după ce le-au distrus școala Katiujanka este o localitate la nord de Kiev, ocupata de ruși la inceputul invaziei in Ucraina, in care forțele ucrainene au recapatat controlul la sfarșitul lunii martie. Au gasit școala distrusa. In curtea școlii a fost improvizat un cimitir, iar pe terenul de fotbal fusesera sapate tranșee. Intr-una din clase, complet distrusa, soldații ruși au […] The post Rușii, „grijulii” cu educația elevilor ucraineni. Ce mesaje le-au lasat copiilor, dupa ce le-au distrus școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

