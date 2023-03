Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…

- Franța și Germania au oportunitatea de a schimba jocul in razboiul impotriva Rusiei, fara a ezita sa livreze Ucrainei arme grele și avioane de lupta moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski in timpul unei vizite la Paris miercuri (8 februarie), potrivit Reuters. Zelenski a sosit la Paris…

- China, cel mai mare importator de titei din lume si al doilea mare cumparator de gaze naturale lichefiate, a devenit in 2023 cel mai mare factor de nesiguranta pe pietele globale de petrol si gaze, deoarece investitorii pariaza pe viteza redresarii sale dupa ce Beijingul a ridicat restrictiile legate…

- Reprezentanții Grupului celor șapte țari au convenit sa revizuiasca in martie plafonul maxim al prețului produselor petroliere rusești, ținind cont de posibilele modificari pe pieța dupa introducerea restricțiilor. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Finanțelor SUA, scrie "adevarul European" cu…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord asupra celui de-al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in discutiile care au avut loc miercuri noapte, au declarat diplomati europeni, relateaza agerpres.ro.Tarile UE s-au apropiat de un acord la negocierile de miercuri,…

