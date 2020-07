Rusia: Vladimir Putin lansează construirea a şase noi nave de război Presedintele rus Vladimir Putin a salutat luni lansarea construirii a sase nave de razboi la trei santiere navale rusesti, intr-un moment in care Rusia este fortata sa amane o serie de proiecte nationale importante din cauza prejudiciilor provocate de epidemia de COVID-19, potrivit EFE. "Astazi, in trei principale santiere navale din Rusia, sase noi nave au fost puse simultan pe chila", a spus seful statului in cadrul unei ceremonii, organizate in format de teleconferinta, calificand aceasta drept "un pas important si semnificativ in dezvoltarea marinei ruse". Liderul rus a subliniat ca noile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE. Liderul de la Kremlin i-a ”atras atentia lui Recep Tayyip Erdogan cu privire la…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE.Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip Erdogan…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE. Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip…

- Presedintele rus Vladimir Putin a publicat un amplu editorial in revista americana The National Interest, in care acuza Occidentul de "revizionism" antirusesc in interpretarea evenimentelor celui de-al Doilea al Razboi Mondial, cu cateva zile inainte de ceremonii preconizate in Rusia care vor marca…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a facut vineri prima aparitie publica in mai mult de o luna la o ceremonie de ridicare a drapelului de la Moscova, relateaza DPA. Putin, care nu a purtat masca la ceremonie, conform imaginilor transmise de televiziune publica, a lucrat de la distanta dintr-o resedinta…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut rușilor sa fie extrem de atenți și sa ia tote masurile de securitate in legatura cu epidemia de coronavirus, informeaza RIA Novosti. © Sputnik / Илья ПиталевNoi detalii privind starea de sanatate a premierului rus, diagnosticat…

- Germania, relaxare indrazneata ”Ne aflam intr-un punct in care obiectivul nostru vizand o incetinire a raspandirii virusului a fost atins si am fost in masura sa ne protejam sistemul de sanatate (...). A fost posibil, asadar, sa discutam si sa convenim noi masuri de relaxare”, a anuntat Angela…

- Vladimir Putin a prelungit marti - pana la 11 mai - perioada de izolare a populatiei in Rusia, cu scopul de a evita o rapandire a noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintele rus a anuntat aceasta prelungire intr-o reuniune cu oficiali guvernamentali si presedinti de…