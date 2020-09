Stiri pe aceeasi tema

- Obtinerea unui vaccin impotriva COVID-19 care sa fie disponibil pana la sfarsitul anului este in continuare posibila, a declarat joi grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, in pofida pauzei anuntate in studiile clinice ale vaccinului sau experimental, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford, relateaza…

- Un nou studiu realizat in Coreea deSud arata ca cei mici pot purta virusul in cavitatea nazala pana la trei saptamani. Studiile de la inceputul pandemiei de coronavirus au aratat ca o mare parte din copiii care au contractat virusul SARS-CoV-2 au avut simptome ușoare sau au fost asimptomatici. Insa…

- Ziua buna de dimineața se cunoaște, spun batrinii. De aceea, obiceiurile pe care le ai dupa ce te trezești iți pot influența semnificativ restul zilei. Cu atat mai mult conteaza ceea ce mancam sau bem in primele ore ale zilei. Studiile, deloc putine, au demonstrat ca amestecul dintre un pahar de apa…

- Raed Arafat a precizat ca purtarea mastii in spatii deschise este decizia autoritatilor locale, in timp ce inchiderea unor activitati, dupa un anumit program, este decizia CNSU. "Asteptam sa se publice HG care modifica Anexele 2 si 3. Decizia asta se ia la nivelul CNSU. Stiu ca sunt unele…

- Un numar de 26 de blocuri din municipiul Suceava, in care locuiesc aproape 1.000 de familii, urmeaza sa fie reabilitate termic și sa beneficieze și de refacerea fațadelor, iar beneficiarii, proprietarii, vor plati doar 20% din valoarea lucrarilor.Studiile de fezabilitate și indicatorii ...

- Marius Cristea, expert al Bancii Mondiale a prezentat, în cadrul dezbaterii publice pentru realizarea Stategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) 2021-2030, organizata de Centrul de Inovare și Imaginație Civica (CIIC), punctele „tari” ale orașului. Pe lânga locul…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Vaccinul impotriva coronavirusului, creat in comun cu Ministerul rus al Apararii, va asigura o protecție pe o durata de mai bine de doi ani, a declarat Alexandr Gunzburg, directorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie ”Gamalei”, intr-un…