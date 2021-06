Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat vineri legea care interzice colaboratorilor organizatiilor calificate drept "extremiste" sa participe la alegeri, o masura denuntata de opozitie care o vede ca pe un mijloc de a o neutraliza inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit France…

- Uniunea Europeana vrea sa stie daca obstacolele puse de Rusia legaturilor aeriene sunt punctuale sau daca este vorba de o decizie politica, inainte de a lua masuri, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, admitand ca ‘riscul escaladarii exista mereu cu Rusia’, potrivit AFP. ‘Am avut…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o 'perioada dificila' in relatia cu Rusia, care pare sa fi ales 'in mod deliberat' sa creasca tensiunile cu Occidentul, a avertizat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in Parlamentul European, transmite AFP. 'Cred ca trebuie…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o 'perioada dificila' in relatia cu Rusia, care pare sa fi ales 'in mod deliberat' sa creasca tensiunile cu Occidentul, a avertizat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in Parlamentul European, transmite AFP. 'Cred ca trebuie…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis luni întrebari Rusiei despre conditiile de detentie a opozantului Aleksei Navalnîi, la câteva ore dupa anuntul spitalizarii sale si în contextul în care sustinatorii se tem pentru viata sa, relateaza AFP, potrivit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut luni informatii Rusiei despre conditiile de detentie a opozantului Aleksei Navalnii, la cateva ore dupa anuntul spitalizarii sale si in contextul in care sustinatorii se tem pentru viata sa, informeaza Agerpres . Soarta principalului opozant al presedintelui…

- Aproape jumatate din ruși afirma ca disidentul Alexei Navalnîi a fost încarcerat pe buna dreptate pentru încalcarea condițiilor cauțiunii sale, potrivit unui sondaj independent publicat luni și citat de Moscow Times.Un sondaj realizat de Centrul Levada afirma ca 48% din respondenți…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care ii ofera lui Vladimir Putin dreptul de a candida pentru doua noi mandate prezidentiale, ceea ce deschide calea pentru o potentiala ramanere a sa la Kremlin pana in 2036, relateaza AFP.