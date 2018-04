Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de ''terorism'', are ''dreptul sa se apere'', dar ''intr-o maniera proportionala si masurata'', informeaza AFP. ''Turcia…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

