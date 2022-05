Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pare sa fi suferit pierderi devastatoare in randurile ofiterilor de rang mediu si inferior in conflictul cu Ucraina, existand perspectiva unei eficiente militare mai slabe in viitor, a declarat Ministerul Apararii britanic luni, citat de USNews. Comandantii de brigada si de batalion au fost desfasurati…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis in evaluarea de luni dimineața referitoare la razboiul din Ucraina ca armata rusa au suferit pana in prezent „pierderi devastatoare” in randul ofițerilor de rang mediu și inferior.

- „Toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la orice utilizare a armelor chimice in Ucraina de catre Rusia, a avertizat, marti, secretarul de stat britanic insarcinat cu Apararea, James Heappey, conform Reuters.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat ca uciderea civililor din orașul Bucha a fost „cea mai revoltatoare atrocitate a secolului XXI”. CITEȘTE ȘI – Ministrul de externe al Ucrainei: „Rusia este mai rea decat ISIS” Forțele ucrainene au intrat vineri, 1 aprilie in orașul din apropierea…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca 1.351 de soldati rusi au murit luptand in Ucraina de la inceputul a ceea ce Moscova numeste o „operatiune speciala”, iar 3.825 au fost raniti, conform Reuters. Acesta este al doilea bilant de la inceputul razboiului, in 24 februarie, si care este de trei…

- Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost raniți intr-un atac cu racheta in cursul nopții, iar șapte cladiri au fost distruse. In regiunea Sumi, orașul Ohtirka, a fost din…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri, 11 martie, ca natiunile cele mai industrializate din grupul G7 vor revoca statutul comercial al natiunii celei mai favorizate pentru Rusia si SUA vor interzice importurile de fructele de mare, alcool si diamante provenite din Rusia, informeaza Reuters.Decizia…

- Fortele ruse vor inceta focul sambata, la 10:00, ora Moscovei, pentru a permite "coridoare umanitare" prin care sa fie evacuati civili din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmit Reuters si A