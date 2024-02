Stiri pe aceeasi tema

- Platforma media de opoziție Nexta, din Belarus, a reamintit mesajul transmis rușilor de catre Alexei Navalnii.„Ascultați-ma, am ceva foarte evident sa va spun. Nu aveți voie sa renunțați. Daca ei decid sa ma ucida, asta inseamna ca suntem extrem de puternici”, a inceput Navalnii, care a facut apel la…

- Un incendiu a izbucnit la fabrica de avioane MIG din Moscova, care se ocupa cu repararea și fabricarea acestor tipuri de avioane. Pompierii acționeaza pentru stingerea flacarilor. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit intr-un atelier reconstruit atașat cladirii existente a uzinei, situat…

- Conducerea Sindicatului Europol Constanta a afirmat ca este regretabil gestul politistului care sambata seara, a indreptat arma catre o masina in timpul protestului transportatorilor de pe Centura municipiului Constanta si a precizat ca este de condamnat decizia ministrului Afacerilor Interne, Catalin…

- Poetul rus Lev Rubinstein, disident sovietic și critic al Kremlinului, a incetat din viața, dupa ce a fost calcat de o mașina. Vestea morții sale a fost data de catre fiica sa. In urma incidentului in care a fost implicat, poetul rus Lev Rubinstein a stat 6 zile internat in spital. Din pacate, medicii…

- Scrisoarea „Ligii pentru protecția intereselor veteranilor din razboaiele locale și conflictele militare”, o fundație caritabila afiliata Wagner. catre administrația orașului Skt. Petersburg cere, intre altele, ca o strada sa fie botezata in memoria lui Evgheni Prigojin, fostul șef al mercenarilor Wagner,…

- Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza, dupa ce Rusia a anunțat ca inchide Consulatul General al Romaniei la Rostov-pe-Don. Marți seara, MAE a comunicat ca nu a fost anuntat oficial cu privire la aceasta decizie, dar a luat nota de publicarea hotararii Guvernului Federatiei Ruse. ”Ministerul Afacerilor…

- Valeri Gherghiev, dirijorul vedeta al Rusiei si sustinator proeminent al lui Vladimir Putin, a fost instalat in functia de director general al Teatrului Bolsoi din Moscova, in cea mai recenta numire a unui loialist al Kremlinului intr-o institutie culturala de prim rang, potrivit The Guardian, potrivit…

- Atac rusesc cu drona asupra OdeseiFortele Aeriene ale Ucrainei raporteaza ca trupele ruse folosesc drone de atac de tip Shahed din Marea Neagra in directia regiunii Odesa. Acest lucru a fost raportat de agentia ucraineana Ukrinform. Fortele aeriene au raportat ulterior ca amenintarea implica si districtele…