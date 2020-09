Rusia spune că a remarcat comentarii ostile din exterior la adresa sa pe tema stării de sănătate a lui Navalnîi Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat sâmbata ca a remarcat numeroase declarații ostile îndreptate catre Rusia pe tema starii de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, dupa ce Germania a anunțat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Novichok, scrie Reuters.



&"În legatura cu aceste comentarii impertinente... conform carora (Noviciok) a fost dezvoltat aici, este imperativ sa spunem urmatoarele. Ani la rând, specialisti din multe tari occidentale si din structurile specializate ale NATO au lucrat cu acest grup amplu de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

