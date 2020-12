O videoconferinta a ONU privind Siria a condus miercuri la un schimb dur de replici intre Germania, Rusia si China, ultimele doua tari mergand pana la a pune sub semnul intrebarii ideea de a atribui Berlinului un loc permanent in aceasta instanta, noteaza AFP preluat de agerpres. "Este foarte cinic sa deplangi ca bunurile umanitare nu pot intra in tara" dupa inchiderea impusa in iulie de Rusia si China punctelor de intrare in Siria, a afirmat ambasadorul german, Christoph Heusgen.

"In loc sa se planga de fiecare data de sanctiuni, Rusia si China ar trebui sa revina asupra deciziei lor…