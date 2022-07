Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a anunțat, luni, ca a extins restricțiile impuse asupra marfurilor rusești care traverseaza țara in drumul lor spre exclava ruseasca Kaliningrad pe masura ce sancțiunile UE deja anunțate iși fac progresiv efectul, scrie Reuters. Noile marfuri rusești interzise de Lituania incepand de luni includ…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- O nava care transporta 18.000 de tone de porumb ucrainean a ajuns luni dimineața intr-un port din nord-vestul Spaniei, folosind ceea ce un grup regional de producatori de furaje a descris ca fiind o „noua ruta maritima” care are ca scop evitarea blocadei impuse de Rusia porturilor ucrainene de la Marea…

- Armata statului Belarus trimite trupe la granița cu Ucraina, in cea de-a 88-a zi a razboiului dintre Rusia și Ucraina. Regimul din Belarus este condus de Alexandr Lukașenko, aliat al lui Vladimir Putin. In acest context, trupe ale Belarus au fost plasate pe granița cu Ucraina. Aceasta informație a fost…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Kremlinul a negat ca trupele ruse au luat cu asalt otelaria Azovstal din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, unde soldati si civili ucraineni sunt blocati, respectand astfel ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a nu lua cu asalt combinatul siderurgic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de ”actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters. Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele…

- Președintele Rusiei a amenințat, in cadrul unei adresari in fața parlamentarilor din Sankt Petersburg, ca Rusia va acționa rapid impotriva oricarei țari care incearca sa intervina in Ucraina, insistand ca Moscova iși va indeplini toate obiectivele militare propuse. Putin a amenințat cu “un raspuns fulgerator”…