- Alfie Best va fi 'primul miliardar rom' din lume, dupa ce averea sa a crescut cu 202 milioane de lire sterline, potrivit Sunday Times Rich List. El a luat recent decizia șocanta de a parasi Marea Britanie pentru a trai ca exilat fiscal in Monaco. El a spus ca s-a saturat sa fie "pedepsit" de fisc pentru…

- In saptamana 22 – 30 aprilie 2024, AFIR și APIA au platit agricultorilor romani peste 123,5 milioane euro (617 milioane lei), a informat MADR. Din aceasta suma, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a facut plati de 119 milioane euro (594,66 milioane de lei), precizeaza MADR in comunicatul…

- Un ceas de buzunar din aur, care a fost recuperat impreuna cu corpul celui mai bogat pasager de pe Titanic, a fost vandut recent unui colecționar privat din SUA, pentru suma record de 1,175 milioane de lire sterline.

- Licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu, investitie de 300 de milioane de euro, urmeaza sa fie lansata in curand, a anunțat presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu. Motreanu a mai precizat ca Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu presupune o investiție de circa 300 milioane…

- In pofida cresterii cifrei de afaceri, clubul englez Tottenham, la care este legitimat Radu Dragusin, a anuntat miercuri ca a inceput discutii cu "potentiali noi investitori" in vederea unei majorari de capital, relateaza L'Equipe, potrivit news.ro Tottenham a facut miercuri o serie de anunturi financiare.…

- Procurorii DNA ancheteaza un caz petrecut in plina pandemie in urma caruia statul se pare ca a pierdut nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Are legatura cu achizițiile facute in pandemie. DNA ancheteaza un tun de 30 de milioane de euro dat in plina pandemie , legat de achizițiile facute in acea perioada.…

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…