Pielea de pui este adesea apreciata de unii pentru ca este crocanta și gustoasa. Alții, dimpotriva, o inlatura, pentru ca, spun aceștia, nu-i deloc sanatoasa. Dar este cu adevarat buna pentru sanatate? Cercetatorii de la Universitatea de Sanatate Publica Harvard au analizat și spun ca pielea de pui conține acizi grași nesaturați, cu alte cuvinte […] The post Pielea de pui este buna sau rea pentru sanatate? appeared first on Puterea.ro .