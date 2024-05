Stiri pe aceeasi tema

- Speakerii la eveniment sunt: Pavel Casian Nitulescu – Secretar de Stat in Ministerul Energiei, Karoly Borbely – CEO, Hidroelectrica , Razvan Popescu – CEO, Romgaz, Cristian Secosan – Director General, Delgaz Grid , Daniel Apostol – Director General, Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) , Silvia…

- Subiectele pe care Karoly Borbely le va aborda sunt: Parteneriatul cu MASDAR (Emiratele Arabe Unite) pentru dezvoltarea de proiecte verzi, achizitia Uzinei Constructoare de Masini Resita ( UCMR ) si planurile cu aceasta companie, investitiile aflate in derulare si rezultatele companiei pe trimestrul…

- “Tranzitia energetica nu se va putea face fara retele robuste si moderne. Este un lucru bun ca avem o productie tot mai mare de energie verde ca urmare a dezvoltarii de noi capacitati regenerabile si a valului de prosumatori. Dar pentru ca aceasta energie curata sa ajunga la consumatori sunt necesare…

- La eveniment vor lua cuvantul Pavel Casian Nitulescu – Secretar de Stat in Ministerul Energiei, George Niculescu – Presedinte, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Karoly Borbely – CEO, Hidroelectrica, Cosmin Ghita – CEO, Nuclearelectrica, Daniel Apostol – Director General,…

- “Energy Road – Energie la tine acasa” este un eveniment premium traditional al News.ro, aflat la a sasea editie, organizat in contextul politicii energetice europene si al efectelor razboiului din Ucraina, care isi propune sa urmareasca drumul energiei de la producator la tine acasa, cu jaloanele tinand…

- Administrația locala de la I.L.Caragiale, are in plin proces de implementare investiții importante prin PJDL și Programul” Anghel Saligny”. Este vorba despre lucrari de asfalt pe toate strazile care s-au aflat prinse in proiectul de „Modernizare a strazilor Tufeni, Barascu, Geroasa, Gradina Mare,…

- Controalele fiscale s-au cvasi generalizat in ultimul timp și, chiar daca ariile majore de interes ale acestora au ramas in general aceleași ca in anii trecuți, abordarile ANAF au devenit mai inovative și mai complexe cu alte implicații pentru contribuabili. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul…

- Dezvoltarea comunei Razvad este in plina ascensiune. Cu investiții deja implementate, cu altele in proces de implementare dar și cu obținerea fiecarei surse de finanțare pentru noi obiective de investiții, comuna Razvad se dezvolta vizibil, de aceea prioritatea edilului Emanuel Spataru și a echipei…