- Marcel Ciolacu a reușit, in cadrul unor declarații de presa, sa toarne benzina pe niște scantei mai vechi privind apartenența buzoienilor. Ordinea nealeasa a cuvintelor premierului a aprins o țara intreaga, iar specialiștii pun eroarea pe seama lipsei abilitǎților de comunicare.

- Politicile antisaracie energetica derulate in Romania ultimilor 30 de ani sau bazat aproape exclusiv pe subventii si preturi reglementate, aspect care nu a avut efectul scontat, in fapt saracia energetica a crescut, se arata intr-o analiza a lui Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta.…

- Judecatorul din procesul penal al lui Donald Trump la New York i-a impus marti restrictii de comunicare, in special in ceea ce priveste martorii, juratii si personalul instantei, relateaza AFP.

- Executivul reorganizeaza activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru a consolida capacitatea de colectare a veniturilor și pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscala.

- Bogdan Ciuca, președintele PNL, inaintea Congresului PPE, despre apartenența Romaniei la UE: Daca ne referim la PIB-ul per capita raportat la paritatea puterii de cumparare fata de media europeana, in 2007 ne gaseam la 40%, iar astazi Romania este la 80%. “Semnul sub care se desfasoara acest congres…

- Daniel HARPA Actualizare: Ora 17:45/ Astazi, 1 martie, la propunerea președintelui Daniel Vasilica Harpa, membrii Biroului Permanent Județean al PSD Neamț au votat, in unanimitate, pentru EXCLUDEREA din partid a membrilor Florentina- Luca Moise și Eduard- Robert Minuț. Comunicat inițial . Daniel Vasilica…

- In luna septembrie se va face dreptate in sistemul de pensii. Este declarația facuta de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș in exclusivitate la Realitatea PLUS. Ministrul spune ca acum avem bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Masurile recent luate au fost prezentate, intr-o declarație politica, de catre deputatul social-democrat Marius Damian! In condițiile in care cu toții ne dorim sa cumparam și sa consumam produse romanești de calitate, susținerea fermierilor și producatorilor romani este foarte importanta.…